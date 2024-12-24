Ангарчанин поджег машину бывшей жены из-за алиментов

Жителя города Ангарска обвинили в умышленном поджоге машины бывшей супруги. Ущерб оценили в 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции Иркутской области.

По версии правоохранителей, ночью неизвестный поджег машину Nissan Latio 43-летней ангарчанки. Транспорт был припаркован во дворе многоквартирного дома. Полыхающий автомобиль женщина увидела из окна – в этот момент его уже тушили спасатели.

После к месту прибыли следователи, которые в короткие сроки установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 36-летний бывший муж потерпевшей. Во время допроса он пояснил, что с помощью поджога решил отомстить матери своего сына за подачу документов на выплату алиментов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозят материальная ответственность и лишение свободы на срок до пяти лет.