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Новогодние поезда с Дедами Морозами и Снегурочками будут курсировать в Иркутской области

В нескольких городах Иркутской области, а также Улан-Удэ будут курсировать праздничные электрички. Их запустят в преддверии Нового Года, сообщает пресс-служба ВСЖД.

«С 26 по 30 декабря пассажиров в пригородных электропоездах Иркутска, Вихоревки, Нижнеудинска и Улан-Удэ будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка. Самым активным сказочные герои вручат сладкие подарки», – говорится в сообщении.

Кроме того, по маршруту Иркутск-Пассажирский – Зима начала курсировать электричка, украшенная тысячами лампочек. На ее головной вагон рядом с новогодним поздравлением специальной краской нанесли символ 2025 года по восточному календарю – зеленую деревянную змею, а салон оформили елочными игрушками и мишурой. Прокатиться на праздничном поезде можно до 14 января.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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