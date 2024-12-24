Иркутянку оштрафовали на 300 тысяч рублей за мошенничество с маткапиталом

В Иркутске оштрафовали местную жительницу. Ее признали виновной в мошенничестве при получении средств материнского капитала, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что в 2017 году женщина незаконно обналичила маткапитал. Она подыскала земельный участок, на котором был зарегистрирован несуществующий дом. После этого заключила фиктивный договор целевого займа на его покупку с привлечением средств маткапитала.

Получив государственную материальную помощь, женщина распорядилась ею по своему усмотрению. Федеральному бюджету был причинен крупный ущерб, в связи с чем иркутянку оштрафовали на 300 тысяч рублей. Кроме того, ей пришлось вернуть незаконно обналиченные деньги – 453 тысячи рублей.