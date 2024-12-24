Объемы кредитования наличными в ноябре сократились на 35%

За ноябрь банки выдали россиянам 1,38 млн кредитов наличными на 193,49 млрд руб. – это самый низкий уровень кредитования в сегменте за последние два года. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В годовом отношении количество выдач сократилось на 47%, объем – на 59%. В ноябре 2023 г. было выдано 2,58 млн кредитов на 474,43 млрд руб. Средний размер кредита наличными стал меньше на 24%: понижение со 184 тыс. руб. в ноябре 2023 г. до 140 тыс. руб. в ноябре 2024 г. (самый низкий средний чек за последние 6 лет). Средний срок кредитования сократился на 5 мес.: с 29 месяцев (2 года 5 мес.) в ноябре прошлого года до 24 месяцев (2 года) в ноябре этого (самый короткий срок в сегменте за последние 6 лет).

По сравнению с результатами октября, когда было выдано 1,73 млн кредитов на 297,69 млрд руб., количество выдач кредитов наличными в ноябре сократилось на 20%, объем – на 35%. Средний размер кредита за месяц снизился на 18%: в октябре текущего года он составлял 172 тыс. руб. Средний срок кредитования стал короче на 3 мес.: в октябре текущего года он был равен 27 мес. (2 года 3 мес.).

Всего по итогам 11 месяцев 2024 г. россияне оформили в банках 28,50 млн кредитов наличными на 5,40 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 4%, объем – на 19%. С января по ноябрь 2023 г. было выдано 29,71 млн кредитов наличными на 6,65 трлн руб.

Полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте наличных в ноябре поднялась до максимальных за последние 6 лет 31,65%. В октябре показатель был равен 30,69%. На начало декабря ПСК зафиксирована на уровне 31,43%.