Более 160 команд примут участие в юбилейном фестивале «Робосиб»

Энергохолдинг Эн+ закрыл регистрацию на Сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб», который пройдет 17-18 января в иркутском «СибЭкспоЦентре». Сражаться за победу будут более 160 команд из юных инженеров и робототехников со всей Сибири. Вход на фестиваль будет свободным для всех гостей.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

На юбилейный, 10 «Робосиб» подали заявки команды из Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярского края, Бурятии и Хакасии. Они примут участие в отборе на международный чемпионат по робототехнике, который в 2025 году пройдет в Южно-Сахалинске.

В этом году на фестивале уже в третий раз будут представлены соревнования «Энергия в действии» от компании Эн+. Участникам будет необходимо разработать проект по гидроэнергетике, ответить на вопросы и решить задачи, связанные со строительством и принципом работы гидроэлектростанции, а также выполнить миссии на полигоне.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Основатель энергоохолдинга Эн+ Олег Дерипаска, сам окончивший с отличием физфак МГУ, не раз говорил о необходимости популяризации точных наук, ведь выпускники именно подобных факультетов составляют костяк инженерных профессий на промышленных предприятиях России.

Участниками проекта было сконструировано порядка 1 500 роботов, в том числе роботы-чистильщики, которые помогали волонтерам экологической акции компании Эн+ «360» убирать мусор на Байкале. Поддержка интереса населения к науке, изобретательству и инженерно-техническим направлениям является одной из ключевых задач социальной деятельности компании. В рамках этой деятельности, на фестивале также пройдет стратегическая сессия руководителей центров развития инженерных компетенций «Мультилаб от Эн+», которые работают по всей стране. Несколько недель назад юбилейный, 10 «Мультилаб» открылся в Усть-Илимске.