С 1 января майнинг в Иркутской области под запретом

С 1 января 2025 года майнинг в Иркутской области официально запрещен. Соответствующее постановление подписано правительством РФ, сообщает ТАСС. В перечень регионов и территорий, где майнинг будет запрещен, включены Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Кроме того, майнинг будет временно запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края в пики энергопотребления. В 2025 году эти периоды приходятся на 1 января по 15 марта, а в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.

Перечень регионов не окончательный и может корректироваться по итогам решений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов отметил, что запрет связан не только с дефицитом электроэнергии, но и с льготами на оплату электроэнергии в некоторых регионах.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к правительству с просьбой запретить майнинг в регионе. На фоне дефицита электроэнергии в ряде населенных пунктов местные власти поддержали запрет этой деятельности, чтобы сосредоточиться на промышленности, инвестициях и социально значимых объектах. «Мы увидели, что идет перекос в сторону майнинга, а не социально значимых объектов или населения. <…> Я вышел на правительственную комиссию и попросил запретить майнинг на территории Иркутской области для того, чтобы мы привели в порядок то, что нам интересно: промышленность, инвестиции, социальную сферу, жилье», – подчеркнул глава региона во время прямой линии.