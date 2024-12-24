Жителям Иркутской области начислят не менее 0,1 млрд рублей софинансирования с помощью СберНПФ

Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) из Иркутской области, которые уже успели сделать личные взносы на счета, в 2025 году получат не менее 0,1 млрд рублей от государства*. Такую оценку сделали аналитики СберНПФ. Чтобы присоединиться к программе, люди использовали сервисы фонда. С начала года в Иркутской области оформили 31 тыс. договоров ПДС, чтобы получать софинансирование, налоговые льготы и «размораживать» средства накопительной пенсии.

Каждый пятый участник программы из Иркутской области перевёл в неё средства накопительной пенсии, чтобы увеличить сумму сбережений. Главное, что страховую выплату это не отменяет: её государство будет выплачивать с учётом пенсионных баллов и стажа.

«В Иркутской области люди уже вложили в программу долгосрочных сбережений 1,5 млрд рублей, воспользовавшись сервисами СберНПФ. Из них 1 млрд рублей пришлось на заявленные к переводу средства накопительной пенсии, 0,5 млрд рублей – на новые личные взносы. Добавлю, что именно на эту сумму и будут начислять софинансирование от государства в 2025 году. Посчитают его с учётом размера личных взносов и официального среднемесячного дохода человека. Всего можно получить до 36 000 рублей в год», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Господдержка (софинансирование) будет составлять до 36 тысяч рублей в год в течение первых десяти лет, начиная с года, следующего за годом уплаты взносов, и будет зависеть от размера взносов и официального дохода:+

Если официальный доход до 80 000₽ в месяц, то господдержка будет «один-за-один», т.е. на 2 000 руб. взносов господдержка составит 2 000 руб.

Если официальный доход от 80 000₽ до 150 000 руб., то господдержка будет «один–за-два», т.е. на 2 000 руб. взносов господдержка составит 1 000 руб.

Если официальный доход от 150 000 руб. в месяц, то господдержка будет «один-за-четыре», т.е. на 2 000 руб. взносов господдержка составит 500 руб.

Жителям Иркутской области, которые вступили в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ, помогут копить и на краткосрочные цели. При пополнении программы человек сможет открыть вклад «Забота о будущем» под 29% годовых. Если договора ПДС еще нет, его можно заключить. Направить в программу нужно ту же сумму, что и на вклад или больше. Минимальная сумма открытия вклада – 50 тыс. рублей. Оформить его можно в любом отделении Сбера.

* расчет объема софинансирования сделан максимально консервативно исходя из самого низкого коэффициента софинансирования (1 к 4) для всех клиентов.