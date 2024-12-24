Большинство иркутян планируют в новогодние праздники поездки по стране

Более 88% иркутян, планирующих поездки на новогодние праздники, отдают предпочтение внутреннему туризму. Причем схожие планы как у старшего, так и у молодого поколения. Такие данные получила СберСтрахование в ходе опроса в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек.

Среди наиболее востребованных направлений для путешествий по России лидируют Москва – в столицу планируют отправиться 30% респондентов, Великий Устюг (15%) и Санкт-Петербург (14%). Также весьма популярна Калерия, ее выбрали для зимнего отдыха 12% иркутян. Горнолыжные курорты, такие как Роза Хутор, Шерегеш и Архыз, привлекают 8% респондентов. А самыми востребованными зарубежными направлениями оказались Китай (43%) и Таиланд (22%).

Более трети, 40% опрошенных, предпочитает познавательный и развлекательный отдых — например, с экскурсиями. Еще 42% иркутян используют каникулы для поездок к друзьям и близким, а 10% хотят зимой наоборот оказаться в тёплых краях и отдохнуть на море.

В целом путешествовать в новогодние праздники по стране планирует 80% опрошенных россиян. Среди наиболее востребованных направлений лидируют Москва — в столицу планируют отправиться 19% респондентов, Санкт-Петербург (13%) и Черноморское побережье (12%). Также весьма популярны Карелия и Великий Устюг, их выбрали для зимнего отдыха 11% и 10% россиян соответственно. Горнолыжные курорты, такие как Роза Хутор, Шерегеш и Архыз, привлекают 8% респондентов. А самыми востребованными зарубежными направлениями оказались Беларусь (15%), Абхазия (11%) и Египет (10%).

Ключевым критерием при выборе направления отдыха для 65% участников опроса является бюджет. Так, 53% респондентов планируют расходы на поездку в пределах 30 тыс. рублей. Чуть меньше четверти, 24% опрошенных, готовы потратить от 51 до 100 тыс. рублей, а 16% закладывают более крупные суммы.

«Новогодние праздники — это время, когда многие россияне планируют поездки по стране, чтобы провести время с семьёй, посетить достопримечательности или просто сменить обстановку. Для 15% участников опроса, это уже ежегодная традиция. При этом половина путешественников, принявших участие в исследовании, признались, что испытывают опасения перед отъездом. Так, 37% боятся столкнуться с мошенниками или кражей, 33% не уложиться в запланированный бюджет. Ещё 27% переживают из-за возможных травм или заболеваний, и столько же боятся плохой погоды, которая помешает реализовать все задуманные планы на отдых. Заблаговременно оформленный страховой полис поможет минимизировать риски и обеспечит помощь и поддержку в самых разных ситуациях, от травмы на горнолыжном склоне до потери багажа и задержки вылета», — Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования.

«Новогодние путешествия — это отличная возможность провести праздники ярко, однако, как и любые поездки, они могут нести в себе определённые риски. Наиболее популярные направления у жителей Иркутска — это Москва, Санкт-Петербург и Карелия, также они ездят и за границу — например, в Китай или Таиланд. Заблаговременно оформленный страховой полис поможет защититься от непредвиденных ситуаций в путешествии, будь то травмы, потеря документов или другие сложности. В случае необходимости страховая компания обеспечит необходимую поддержку», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.