Факторинг Ингосстрах Банка отмечен премией «Финансовая элита России»

Ингосстрах Банк стал лауреатом ежегодной премии «Финансовая элита России» в номинации «Динамика развития факторинга». Эксперты отметили рост портфеля банка и объемов выплаченного финансирования, опережающий рыночные показатели.

Согласно обзору Ассоциации факторинговых компаний (АФК), в 2024 году Ингосстрах Банк закрепился в рейтинге крупнейших факторинговых компаний, поднявшись с 12-го на 9-е место. Объем выплаченного финансирования за исследуемый период возрос в 2,5 раза и составил 251 млрд рублей.

Жюри также учло данные АФК по портфелю банков: Ингосстрах Банк уверенно сохраняет 10-е место в рейтинге с портфелем 39,85 млрд рублей. С начала 2024 года рост портфеля компании составил 26%.

«Благодарим экспертов премии за высокую оценку динамики факторинга Ингосстрах Банка в 2024 году. Факторинг является нашим ключевым цифровым продуктом, одним из стратегических направлений развития. Мы довольны достигнутыми результатами и готовы к новым рекордам», – прокомментировал директор департамента факторинга Ингосстрах Банка, член правления Ассоциации факторинговых компаний Александр Варенников.

Премия «Финансовая элита России» вручается с 2005 года и является авторитетной наградой, отмечающей достижения компаний финансового сектора России. В процессе отбора лауреатов участвуют известные финансисты, руководители профессиональных объединений и представители государственных структур финансовой сферы.