В полтора раза больше кафе и ресторанов открылось в Иркутской области с января по сентябрь

Рестораторы заявляют о возвращении спроса к допандемийному уровню. Об этом рассказал управляющий иркутского отделения Банка России Игорь Коржук.

Основываясь на данных исследования региональных экономик регулятор привел пять фактов о ресторанном бизнесе Приангарья.

Факт №1

В целом с августа по октябрь увеличился оборот предприятий общественного питания Сибири. Это можно объяснить ростом потока туристов, который стимулировал спрос на услуги кафе и ресторанов.

Факт №2

Высокий спрос сохранялся в течение всего года. А с января по сентябрь открылось в полтора раза больше кафе и ресторанов, чем за тот же период прошлого года.

Факт №3

В региональном общепите стали более востребованы новые и уникальные форматы обслуживания. Растет спрос на кейтеринг, появляются пространства большой вместимости с зоной для мобильной кухни в торговых помещениях.

Факт №4

Вырос спрос на новогодние корпоративы. По оценкам компаний, загрузка иркутских ресторанов на предпраздничный период находится на высоком уровне. Некоторые заведения отмечают возвращение спроса на допандемийный уровень.

Факт №5

По мнению предпринимателей Приангарья, дальнейшее развитие отрасли будет сдерживать дефицит кадров.