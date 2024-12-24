Кто решает сколько мы платим за электроэнергию?

И нет, это не энергетики. Об этом пишет издание Lenta.ru.

Перед тем, как попасть к потребителям электроэнергию по рыночной цене закупают промышленники и сбытовые компании. Последние продают ее населению по установленным правительством РФ тарифам.

«Таким образом, энергетические компании не могут диктовать населению цены на электроэнергию», – сказано в материале.

Ранее служба по тарифам Иркутской области установила цены на электроэнергию для населения на 2025 год. Они будут действовать в период с 1 января по 31 декабря. Плата будет зависеть от диапазонов потребления, которых выделено по три для нескольких категорий жителей.