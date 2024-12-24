Новогодний городок открылся в Шелехове

Около тысячи шелеховчан собрались на площади Дворца культуры «Металлург» для торжественного открытия праздничной площади и главной городской ёлки. Новые световые фигуры для Шелехова изготовили мастера из Санкт-Петербурга, а над ледовыми фигурами трудились сотрудники Иркутского алюминиевого завода, умельцы ледяной скульптуры.

Перед гостями праздника было разыграно представление, в котором приняли участие сказочные герои – Дед Мороз и Снегурочка, Снеговик, Баба Яга и Королева Змея. Дети с удовольствием подпевали актерам и с нетерпением ждали, когда загорится главная городская красавица.

Собравшихся приветствовали директор Иркутского алюминиевого завода Артём Фоминых, мэр Шелеховского района Максим Модин и глава города Шелехова Алексей Тенигин. Они поздравили шелеховчан с наступающими праздниками.

«Легкость – одно из главных свойств алюминия. В этом году мы желаем вам легкости в жизни, при этом прочности в делах, пусть это сочетание помогает вам справляться с любыми трудностями и достигать успехов. С наступающим Новым годом, дорогие шелеховчане», – обратился к гостям праздника Артём Фоминых, директор ИркАЗа.

На новые световые и ледовые фигуры для Шелехова РУСАЛ выделил 4 миллиона рублей, а в прошлом году для города компания закупила новую ель и светодиодные фигуры стоимостью 10 миллионов рублей. Традицию поддерживать и развивать города, в которых работают предприятия компании, много лет назад заложил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

«Второй год подряд площадь у ДК «Металлург» превращается в сказочное пространство, где с удовольствием гуляют, фотографируются и взрослые, и дети. Всё это благодаря поддержке компании РУСАЛ», – отметил мэр Шелеховского района Максим Модин.

7 января 2025 года в 14:00 на площади у Дворца культуры компания РУСАЛ проведет семейный праздник «Вместе легко». Гостей ждет много сюрпризов, подарков от РУСАЛа, розыгрыш призов и горячий чай со сладостями.