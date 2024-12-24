Иркутские предприниматели узнали, как раскрыть творческий потенциал и развить IT-навыки

В Иркутске на форуме Креативных индустрий, который состоялся 19 декабря, Управляющий Иркутским отделением Сбера Юлия Кальвина рассказала про развитие креативности и IT-компетенций сотрудников, о возможностях корпоративного обучения и образовательных программах компании.

В этом году участники Форума креативных индустрий презентовали новые маркетинговые тренды и механики продаж, обсудили будущее креативных индустрий Иркутской области, работу с кадрами, возможности использования искусственного интеллекта и многое другое.

«Креативность позволяет находить нестандартные решения, генерировать новые идеи и адаптироваться к изменениям. IT-компетенции также играют ключевую роль. Сегодня невозможно представить успешную компанию без использования современных информационных технологий. В Сбере большое внимание уделяют развитию этих навыков», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

Второй год подряд мероприятие проводит региональный Центр «Мой бизнес» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

«Количество участников креативных индустрий в Иркутской области постоянно растет и наш форум растет вместе с ними. Если в прошлом году мы привлекли 23 эксперта, то в этот раз их уже было больше 40, в числе которых и знаменитый президент центра промышленного дизайна и инноваций «Астра Росса» Владимир Пирожков, промышленный и предметный дизайнер Михаил Чистяков, основатель института развития фешн-индустрии Beinopen Алексей Баженов. Радостно было видеть множество молодых людей на мероприятии, ведь именно за ними будущее отрасли. В следующем году постараемся сделать форум еще масштабнее», – Диляра Окладникова, директор Центра «Мой бизнес».