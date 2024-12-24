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АТБ поддержал хоккейную команду «Гурьевские Лисы» в Москве

Азиатско-Тихоокеанский банк поддержал подопечных благотворительного фонда социальной поддержки и защиты граждан «Международный орден милосердия» (БФ «МОМ») - московскую команду по адаптивному хоккею «Гурьевские Лисы». Банк выделил средства на аренду ледовой арены и спортзала для общей физической подготовки.

В состав «Гурьевских Лис» входят студенты дома-интерната сопровождаемого проживания «Гурьевский». Молодые спортсмены тренируются в Москве, часто представляют столицу на межрегиональных инклюзивных играх и являются двукратными обладателями высшей премии Федерации адаптивного хоккея России «Золотой стандарт» за вклад в развитие специального хоккея.

Команда Азиатско-Тихоокеанского банка не могла остаться в стороне, когда фонд обратился за помощью в обеспечении тренировок для «Гурьевских Лис», и рада внести свой вклад в спортивное развитие этих талантливых хоккеистов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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