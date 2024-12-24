АТБ запустил новый интернет-банк

16 декабря Азиатско-Тихоокеанский банк запустил интернет-банк собственной разработки для частных клиентов. Зайти в него можно с сайта банка по кнопке в правом верхнем углу страницы и по прямой ссылке.

Веб-приложение «АТБ банк» выходит в базовом формате с самыми востребованными функциями, к которым разработчики будут постепенно добавлять дополнительные опции. Отличительной особенностью сервиса является возможность использовать его с мобильных устройств, чего не было ранее.

В новом интернет-банке клиенты могут решать привычные задачи:

Просматривать информацию об открытых продуктах (карты, счета, вклады, кредиты);

Проверять историю операций;

Осуществлять платежи и переводы;

Просматривать курсы валют;

Оплачивать мобильную связь и интернет;

Следить за начислением кэшбэка.

Новый онлайн-банк не заменяет действующий, а является дополнительным каналом дистанционного обслуживания, наряду с мобильным приложением АТБ банк и предыдущей версией интернет-банка.

«ИТ-команда АТБ рада представить сервис онлайн-банка, который является нашей внутренней разработкой и отличается высокой гибкостью и устойчивостью к внешним факторам - не зависит от поставщиков программного обеспечения и возможных с их стороны ограничений. В первом релизе банковского веб-приложения, созданного нашими программистами, подключены все основные функции. Предлагаем клиентам воспользоваться этим каналом взаимодействия с банком и оценить его работу. Нам важна обратная связь, потому что мы планируем активно совершенствовать новый дистанционный сервис и расширять его функциональность, чтобы закрыть все потребности пользователей», - рассказал Рустем Аминов, директор по цифровому бизнесу Азиатско-Тихоокеанского банка.