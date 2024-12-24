Байкалкредобанк сообщил режим в новогодние праздники 2025 года

КБ "Байкалкредобанк" (АО) сообщает, что 28 декабря 2024 года – рабочий день во всех офисах банка до 15.00.
– Платежные поручения по системе Банк-Клиент принимаются до 15.00. С 29 декабря 2024 года по 08 января 2024 года банк не работает. Первый рабочий день в 2025 году-09 января, – говорится в сообщении банка
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КБ "Байкалкредобанк" (АО) сообщает, что 28 декабря 2024 года – рабочий день во всех офисах банка до 15.00.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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