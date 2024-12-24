Банк «Солидарность» сообщил режим работы в новогодние каникулы

АО КБ «Солидарность» сообщил о режиме работы офисов АО КБ «Солидарность» с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Филиал «Московский»:

с 29.12.2024 по 05.01.2025, 07.01.2025, 08.01.2025 – выходные дни

06.01.2025 – обслуживание клиентов-физических лиц с 09:30 до 17:45

ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский»:

31.12.2024 – с 08:00 до 12:00

с 01.01.2025 по 08.01.2025 – выходные дни

ДО «Иркутский»:

с 29.12.2024 по 02.01.2025, 04.01.2025, 05.01.2025, 07.01.2025, 08.01.2025 – выходные дни

03.01.2025, 06.01.2025 – кассовое обслуживание физических лиц с 09:00 до 13:00

Выходные дни с 29.12.2024 по 08.01.2025 в офисах:

Офисы Региональной сети по Самарской области

Филиал «Петербургский»

ДО «Приморский»

ДО «Союз» Филиала «Московский»

УТО ДО «Союз» Филиала «Московский»