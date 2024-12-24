Банк «Солидарность» сообщил режим работы в новогодние каникулы

АО КБ «Солидарность» сообщил о режиме работы офисов АО КБ «Солидарность» с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
Филиал «Московский»:
с 29.12.2024 по 05.01.2025, 07.01.2025, 08.01.2025 – выходные дни
06.01.2025 – обслуживание клиентов-физических лиц с 09:30 до 17:45
с 29.12.2024 по 05.01.2025, 07.01.2025, 08.01.2025 – выходные дни
06.01.2025 – обслуживание клиентов-физических лиц с 09:30 до 17:45
ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский»:
31.12.2024 – с 08:00 до 12:00
с 01.01.2025 по 08.01.2025 – выходные дни
31.12.2024 – с 08:00 до 12:00
с 01.01.2025 по 08.01.2025 – выходные дни
ДО «Иркутский»:
с 29.12.2024 по 02.01.2025, 04.01.2025, 05.01.2025, 07.01.2025, 08.01.2025 – выходные дни
03.01.2025, 06.01.2025 – кассовое обслуживание физических лиц с 09:00 до 13:00
с 29.12.2024 по 02.01.2025, 04.01.2025, 05.01.2025, 07.01.2025, 08.01.2025 – выходные дни
03.01.2025, 06.01.2025 – кассовое обслуживание физических лиц с 09:00 до 13:00
Выходные дни с 29.12.2024 по 08.01.2025 в офисах:
Офисы Региональной сети по Самарской области
Филиал «Петербургский»
ДО «Приморский»
ДО «Союз» Филиала «Московский»
УТО ДО «Союз» Филиала «Московский»
Офисы Региональной сети по Самарской области
Филиал «Петербургский»
ДО «Приморский»
ДО «Союз» Филиала «Московский»
УТО ДО «Союз» Филиала «Московский»