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Банк «Солидарность» сообщил режим работы в новогодние каникулы

АО КБ «Солидарность» сообщил о режиме работы офисов АО КБ «Солидарность» с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Филиал «Московский»:
с 29.12.2024 по 05.01.2025, 07.01.2025, 08.01.2025 – выходные дни
06.01.2025 – обслуживание клиентов-физических лиц с 09:30 до 17:45
 
ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский»:
31.12.2024 – с 08:00 до 12:00
с 01.01.2025 по 08.01.2025 – выходные дни
 
ДО «Иркутский»:
с 29.12.2024 по 02.01.2025, 04.01.2025, 05.01.2025, 07.01.2025, 08.01.2025 – выходные дни
03.01.2025, 06.01.2025 – кассовое обслуживание физических лиц с 09:00 до 13:00
 
Выходные дни с 29.12.2024 по 08.01.2025 в офисах:
Офисы Региональной сети по Самарской области
Филиал «Петербургский»
ДО «Приморский»
ДО «Союз» Филиала «Московский»
УТО ДО «Союз» Филиала «Московский»

/ Сибирское Информационное Агентство /


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