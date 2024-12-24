Банк «Солидарность» повысил ставки по вкладам

С 10 декабря 2024 года Банк «Солидарность» увеличивает процентные ставки по ряду вкладов.

Новые условия по вкладам:

Вклад «Солидарность. Оптимальный» на 91 день с максимальной доходностью до 23,03 % годовых

Вклад «Солидарность. Яркий» на 181 день с максимальной доходностью до 25 % годовых (в периоде с 121 по 181 день)

Вклад «Солидарность. Праздник» на 210 дней с максимальной доходностью до 24,12 % годовых

– Для удобного и быстрого оформления вкладов переводите средства через Систему быстрых платежей из других банков без комиссии до 30 000 000 рублей в месяц. Подробные условия по вкладам доступны по ссылке, – говорится в сообщении банка.