Новости

"Сервико"
«Надеемся на лучшее, рассчитываем на то, что есть» – Виктор Захаров, «Сервико»
«Все квартиры заняты». Как работает доходный дом «ВЭЛКО»
«Детям в спорте нужны кумиры»
Все материалы сюжета

Банк «Солидарность» повысил ставки по вкладам

С 10 декабря 2024 года Банк «Солидарность» увеличивает процентные ставки по ряду вкладов.

Новые условия по вкладам:

  • Вклад «Солидарность. Оптимальный» на 91 день с максимальной доходностью до 23,03 % годовых
  • Вклад «Солидарность. Яркий» на 181 день с максимальной доходностью до 25 % годовых (в периоде с 121 по 181 день)
  • Вклад «Солидарность. Праздник» на 210 дней с максимальной доходностью до 24,12 % годовых

– Для удобного и быстрого оформления вкладов переводите средства через Систему быстрых платежей из других банков без комиссии до 30 000 000 рублей в месяц. Подробные условия по вкладам доступны по ссылке, – говорится в сообщении банка.

Реклама. Филиал "Иркутский" АО КБ "Солидарность". Банк Солидарность erid:2VfnxwACqNx

/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес"
«Результатами довольны». Руслан Ситников – о поддержке предпринимателей и работе Центра «Мой бизнес»
Диляра Окладникова, Центр «Мой бизнес»: «Меры поддержки нужны предпринимателям»
Слово предпринимателям
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес