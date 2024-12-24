Альфа-Бизнес — лучший интернет-банк для предпринимателей по версии Markswebb

Интернет-банк для предпринимателей от Альфа-Банка – Альфа-Бизнес занял верхнюю строчку рейтинга Markswebb Business Internet Banking Rank 2024 с большим отрывом от конкурентов.

Альфа-Бизнес взял главную награду в номинации «Лучший интернет-банк для малого и микробизнеса». Аналитики Markswebb отметили высокий уровень цифровизации всех банковских сервисов.

Альфа-Бизнес — технологичный и безопасный цифровой банк, где все вопросы клиент может решать через цифровые каналы, не посещая офис. Альфа-Бизнес делает всё: рассчитывает налоги, формирует отчёты и ведёт бухучёт. А ещё — проверяет надёжность контрагентов и отправляет документы по сделкам.

Кроме того, сервис с искусственным интеллектом «Нейроофис» помогает предпринимателям в решении даже самых сложных и нестандартных задач.

Business Internet Banking Rank 2024 — 12-я волна исследования, где аналитики Markswebb сделали упор на качественной оценке сервисов и добавили новые критерии оценки удобства.