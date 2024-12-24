Эксперты Альфа-Банка по искусственному интеллекту представили прорывное исследование на международной конференции

Команда Лаборатории машинного обучения Альфа-Банка представила уникальную научную работу — об атаках на искусственный интеллект и техниках его защиты. Это исследование проведено на уровне ведущих международных институтов.

Работу опубликовали на главном научном сайте в мире — arXiv. А ее авторов пригласили на международную конференцию для учёных — ICDM 2024: IEEE International Conference on Data Mining в Абу-Даби.

В рамках исследования специалисты по ИИ нашли множество действенных методов защиты, нейтрализующих атаки на банковские ИИ-модели. Эти и другие методы защиты активно внедрены в Альфа-Банк. Ранее за данный кейс коллег наградили на российских соревнованиях, сейчас пришло время признания на мировом уровне.

«Российский финтех – лучший в мире, и мы рады, что наши разработки в области искусственного интеллекта позволяют не только улучшать сервисы Альфа-Банка, но и вносить вклад в мировую науку. Гордимся достижениями и продолжаем создавать будущее», — рассказал Алексей Каширин, директор Центра продвинутой аналитики Альфа-Банка.