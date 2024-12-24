Альфа-Банк запустил удалённое открытие счёта для предпринимателей в личном приложении и интернет-банке

Теперь клиенты физлица, у которых есть ИП, могут открыть счёт для бизнеса в Альфа‑Банке через личное мобильное приложение или интернет-банк за несколько минут.

Ранее розничные клиенты могли подать заявку на открытие счёта для бизнеса в личном приложении, но подписать договор необходимо было при встрече с менеджером. Теперь клиенты физлица, у которых есть ИП, могут открыть счёт для бизнеса полностью удалённо в интернет-банке либо мобильном приложении для физлиц всего в несколько кликов. Достаточно подать заявку, получить одобрение за пару минут и подписать документ онлайн.

«Мы всегда поддерживаем предпринимателей и предлагаем им лучшие решения для бизнеса. Возможность для предпринимателя полностью удалённо открыть бизнес-счёт через своё личное приложение или интернет-банк поможет более эффективно распоряжаться своим временем», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа‑Банка.