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Природоохранное учреждение в Иркутске задолжало работникам 11 млн рублей по зарплатам

Многомиллионный долг по зарплатам выявили в Иркутске. Деньги людям задолжало учреждение, осуществляющее деятельность в сфере защиты и охраны лесов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, с мая по октябрь 2024 года в организации не в полном объеме выплачивалась заработная плата. В результате перед 64 работниками сформировалась задолженность в размере более 11 млн рублей.

Правоохранители составили административный протокол. Директору вынесли представление об устранении нарушений. После этого долг был погашен в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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