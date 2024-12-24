Братский Народный Банк объявил режим работы в новогодние праздники

Братский Народный Банк сообщил график расчётно-кассового обслуживания в период с 28 декабря 2024 года по 08 января 2025 года:

– Все подразделения Банка 28 декабря 2024 года будут работать в режиме рабочего дня, – говорится в сообщении банка.

Дополнительный офис № 6, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, 43 будет осуществлять обслуживание физических лиц:

28 декабря 2024 года с 10-00 до 18-00 (без перерыва)

30 декабря 2024 года с 10-00 до 15-00 (без перерыва) все виды операций, за исключением расчетных

4 января 2025 года с 10-00 до 15-00 (без перерыва) все виды операций, за исключением расчетных

В прочих подразделениях Банка в период с 30 декабря 2024 года по 08 января 2025 года расчётно-кассовое обслуживание клиентов осуществляться не будет.

9 января 2025 года обслуживание будет осуществляться в обычном режиме.