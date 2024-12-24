Новости

"Сервико"
«Надеемся на лучшее, рассчитываем на то, что есть» – Виктор Захаров, «Сервико»
«Все квартиры заняты». Как работает доходный дом «ВЭЛКО»
«Детям в спорте нужны кумиры»
Все материалы сюжета

Братский Народный Банк объявил режим работы в новогодние праздники

Братский Народный Банк сообщил график расчётно-кассового обслуживания  в период с 28 декабря 2024 года по 08 января 2025 года:

– Все подразделения Банка 28 декабря 2024 года будут работать в режиме рабочего дня, – говорится в сообщении банка.

Дополнительный офис № 6, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, 43 будет осуществлять обслуживание физических лиц:

  • 28 декабря 2024 года с 10-00 до 18-00 (без перерыва)
  • 30 декабря 2024 года с 10-00 до 15-00 (без перерыва) все виды операций, за исключением расчетных
  • 4 января 2025 года с 10-00 до 15-00 (без перерыва) все виды операций, за исключением расчетных

В прочих подразделениях Банка в период с 30 декабря 2024 года по 08 января 2025 года расчётно-кассовое обслуживание клиентов осуществляться не будет.

9 января 2025 года обслуживание будет осуществляться в обычном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес"
«Результатами довольны». Руслан Ситников – о поддержке предпринимателей и работе Центра «Мой бизнес»
Диляра Окладникова, Центр «Мой бизнес»: «Меры поддержки нужны предпринимателям»
Слово предпринимателям
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес