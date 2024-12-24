Солид Банк сообщил режим работы в праздничные дни

АО "Солид Банк" сообщает об изменении графика проведения операций в предпраздничные и праздничные дни:

Режим работы, порядок проведения и обработки платежей:

28.12.2024 г. (суббота) - обслуживание клиентов физических и юридических лиц в стандартном режиме по графику пятницы;

обслуживание клиентов физических и юридических лиц в стандартном режиме по графику пятницы; «iBank» (ДБО) для юридических лиц работает в режиме приема документов 28.12.2024 г. до 19:00 (по местному времени). Документы, отправленные после 19:00ч. 28.12.2024г. подлежат возврату клиентам;

для юридических лиц работает в режиме приема документов (по местному времени). Документы, отправленные после 19:00ч. 28.12.2024г. подлежат возврату клиентам; сервис Интернет – Банка «SolidPAY» работает в режиме приема документов с 28.12.2024г. по 08.01.2025г. включительно. Документы подлежат отражению в балансе за 09.01.2025г.;

работает в режиме приема документов включительно. Документы подлежат отражению в балансе за 09.01.2025г.; 27.12.2024 - последний день приема переводов без открытия банковского счета по системе: «Золотая Корона»;

последний день приема переводов без открытия банковского счета по системе: «Золотая Корона»; 27.12.2024 г. - последний день приема:

- переводов без открытия банковского счета в рублях;

- переводов на основании распоряжения на общую сумму с реестром в соответствии с договором с получателем средств.

27.12.2024 - последний день приема переводов в инвалюте.

Банк просит учитывать информацию при планировании осуществления операций в указанные дни.