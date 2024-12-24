Солид Банк: В 2024 году россияне преимущественно хранят накопления в банках

«В 2024 году, а особенно в его второй половине, ключевая ставка достигла нового истерического максимума. Рекордные значения принимают и процентные ставки по вкладам. Для многих россиян такое положение дел – это очевидная возможность увеличить свои накопления. Поэтому они охотнее стали держать сбережения в банках под проценты. В свою очередь, банкам нужно постоянно адаптировать предложения под спрос клиентов, улучшая условия.» – такое мнение высказали специалисты Управления развития розничного бизнеса в Солид Банке.

10.12.2024 Солид Банк анонсировал для вкладчиков-частных лиц улучшенные условия сберегательных и накопительных продуктов. Банком были оптимизированы условия по вкладам: «Перспективный», «Стабильный процент», «Солидный», «ВЕСЬ МИР», «VIP», «Валютный в CNY», а также по накопительному счету «Солидная копилка».

Максимальная ставка предложена Солид Банком по целевому вкладу «Детский». Ее значение с учетом ежеквартальной капитализации в данный момент достигло 28,3% годовых. При этом базовая процентная ставка по вкладу равна Ключевой ставке Банка России, актуальная – 21% годовых. Вклад открывается на 3 года (1096 дней) в пользу несовершеннолетнего лица. Минимальная сумма первоначального взноса при открытии – 5 000 рублей. В течение всего срока вклада допускаются дополнительные денежные взносы, без ограничений по сумме. Проценты по вкладу «Детский» начисляются каждый месяц, в последний рабочий день, а выплачиваются ежеквартально, путем причисления к сумме вклада.

Не менее привлекательным остается фирменный вклад «Солидный» на 2 года. Он интересен не только своей доходностью, но и опциональностью. Минимальная гарантированная процентная ставка с учетом капитализации достигла значения 23,620% годовых. Базовая процентная ставка по вкладу лестничная: 20,5% годовых – первые 365 дней, 18,5% годовых – с 366 по 730 день. Открытие доступно всего от 30 000 рублей, а пополнять вклад по новым условиям возможно в течение всего срока вклада.

Клиенты имеют возможность расторгнуть договор вклада досрочно на льготных условиях:

• Досрочное расторжение до 365 дня (включительно) – начисление и выплата

процентов вклада производятся по ставке вклада «До востребования».

• Досрочное расторжение в период с 366 дня– проценты начисляются за период с

1 по 365 день (включительно) по ставке 20,5% годовых.

Ещё одно долгосрочное предложение – двухлетний вклад «Перспективный», ставка по которому выросла до 20,5% годовых. При открытии необходимо пополнить вклад на 50 000 рублей, в течение всего срока вклада допустимо пополнение суммы без ограничений. В рамках вклада доступны 3 льготных периода для досрочного закрытия вклада. Поэтому он идеально подойдет тем, кто только начинает изучать долгосрочные вклады.

Досрочное закрытие с частичным сохранением процентов возможно по следующему принципу:

• Досрочное закрытие вклада в периоде 91-181 дней (включительно) по ставке

16% годовых за 1-90 день.

• Досрочное закрытие вклада в периоде 182-365 дней (включительно) по ставке

15% годовых за 1-181 день.

• Досрочное закрытие вклада в периоде 366-729 дней (включительно) по ставке

16,50% годовых за 1-365 день.

Условия по краткосрочному вкладу «Стабильный процент» также улучшились.

В рамках этого предложения вкладчики могут рассчитывать на 22% годовых на 180 дней. Открытие от 50 000 рублей, а пополнить вклад можно в течение всего срока вклада. При этом теперь нет ограничения по максимальной сумме вклада. Это значит, что можно получить больший профит.

Положительные изменения для вкладчиков отражены и в условиях эксклюзивных вкладов от Солид Банка.

Для держателей международного пакета карт – годовой вклад «Весь мир», где теперь предлагается ставка 24% годовых. Вклад открывается всего от 1000 рублей, сумму можно увеличивать без ограничений весь срок.

Для серьезного капитала и дохода – годовой вклад «VIP» по ставке 22% годовых. Минимальная сумма открытия вклада – от 5 000 000 рублей. На форс-мажорный случай предусмотрена возможность досрочного закрытия вклада с частичным сохранением процентов: через 200 дней по ставке 20% годовых.

Для сбережения иностранной валюты – вклад «Валютный в CNY». По условиям вкладчики могут самостоятельно выбрать срок вклада: 91, 180 или 365 дней. В зависимости от срока меняется значение процентной ставки: 91 день - 9,5% годовых,

180 дней - 9% годовых, 365 дней - 8,5% годовых. При оформлении вклада необходимо внести 500 китайских юаней, а в течение всего срока допустимо совершать дополнительные взносы.

По всем указанным вкладам доступны: автоматическая пролонгация на аналогичный срок на условиях, действующих на момент пролонгации, а также повышение процентной ставки на 0,3 % при оформлении пакета услуг «Солид-Premium», «Солид PRIME».

По накопительному счету «Солидная копилка» с ежедневной выплатой процентов стала выше процентная ставка. Сейчас она 15,5% годовых. И это для всех клиентов, без дополнительных требований. Открытие счета всего от 10 000 рублей, эта сумма – неснижаемый остаток по счету. Максимальная сумма для хранения на счете для начисления процентов – 15 000 000 рублей. Это одно из преимуществ предложения. Подобные условия встречаются редко. Удобство накопительного счета в возможности расходных операций, но важно сохранять неснижаемый остаток. Клиент может в любой момент воспользоваться денежными средствами.

В Солид Банке подчеркнули: «При выборе вклада смотреть необходимо не только на значение процентной ставки, но и на такие опции как: возможность досрочного расторжения на льготных условиях с сохранением процентов; срок вклада; в течение какого периода допускается пополнение суммы вклада; предусмотрена ли капитализация процентов и пролонгация вклада. Это все также может повлиять на итоговую доходность».

Открыть накопительный счет или вклад можно в любом офисе Солид Банка в 17 городах России: Альметьевск, Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Елизово, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Северо-Курильск, Тула, Уфа, Хабаровск, Якутск.

А перед этим банк рекомендует ознакомиться с полными условиями по каждому накопительному продукту из линейки для частных лиц по ссылке.

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