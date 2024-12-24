Солид Банк запустил новый вклад для частных лиц со ставкой 22,5% годовых

Солид Банк подготовил и запустил для вкладчиков новое сезонное предложение – краткосрочный вклад «Зимняя сказка» с повышенной процентной ставкой. Сезонные вклады в Солид Банке – это инструмент, позволяющий вкладчикам получать очень быстрый пассивный доход от своего капитала. Вкладчикам предлагается достаточно привлекательная базовая ставка – 22,5% годовых, при этом есть возможность ее увеличить при выполнении ряда условий.

Условия:

Срок – 91 день,

Сумма – от 30 000₽ до 5 000 000₽,

Ставка – 22,5% годовых,

Начисление процентов – ежемесячно, в последний рабочий день, выплата – в конце срока вклада.

С полными условиями вклада «Зимняя сказка» можно ознакомиться по ссылке.

– Выполнив ряд условий, можно увеличить процентную ставку по этому вкладу до 23,5% годовых. Для этого вкладчику необходимо в момент оформления вклада внести денежные средства в одну из программ партнера на выбор: Инвестиционное страхование жизни «Стратегия максимального роста», страхование жизни «Кэшбэк» или страхование жизни «Гарантированный доход» от Страховой компании «БКС Страхование жизни» и во вклад в пропорции не менее 1:3. Другими словами, в программы страхования размещается не менее 25% от средств клиента, во вклад - не более 75% средств клиента. Процентная ставка по вкладу увеличивается на период действия договора страхования на 1%, до 23,5% годовых. Важно отметить, что при этом сумма вклада не может быть менее 30 000 рублей, а сумма взноса в страховые продукты округляется до тысячи рублей в большую сторону. Также процентную ставку можно дополнительно увеличить еще на 0,3 %, оформив пакет услуг «Солид-Premium», «Солид-PRIME», – говорится в сообщении банка.

Оформление страховой программы позволяет клиенту получить не только повышенный процент по вкладу, но и дополнительный доход, а также другие преимущества! Подробнее об этом инвестиционном инструменте можно узнать на консультации с менеджерами Банка. Оставить заявку на консультацию.

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