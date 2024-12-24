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Жителя Ангарска уличили в подделке пятитысячных купюр

В Ангарске местного жителя уличили в подделке пятитысячных купюр. Он успел изготовить более 40 банкнот, сообщает пресс-служба полиции Иркутской области.

По данным правоохранителей, мужчина пытался расплатиться ненастоящей банкнотой с таксистом, после чего его привезли в отделение полиции. Во время обысков в квартире предполагаемого преступника, а также в подъезде нашли больше 40 поддельных Билетов Банка России номиналом 5 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», ведется расследование.

Всего с начала текущего года полицейские в Иркутской области обнаружили 51 поддельную купюру.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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