«Цифра банк» запустил новый вклад «Выгодный старт»

«Цифра банк» предлагает открыть вклад «Выгодный старт» в рублях для клиентов физических лиц.
Процентная ставка по вкладу — 20,15% годовых в рублях. Вклад открывается на 91 день.
Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.
Минимальная гарантированная процентная ставка — 20,400% годовых в рублях.
Минимальная сумма размещения составляет 100 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей.
В случае досрочного расторжения вклада, процентная ставка составит 0,01%.
С более подробной информацией по тарифу «Выгодный старт» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.
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