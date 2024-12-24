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«Цифра банк» запустил новый вклад «Выгодный старт»

«Цифра банк» предлагает открыть вклад «Выгодный старт» в рублях для клиентов физических лиц.

Процентная ставка по вкладу — 20,15% годовых в рублях. Вклад открывается на 91 день.

Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.

Минимальная гарантированная процентная ставка — 20,400% годовых в рублях.

Минимальная сумма размещения составляет 100 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей.

В случае досрочного расторжения вклада, процентная ставка составит 0,01%.

С более подробной информацией по тарифу «Выгодный старт» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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