«Цифра банк» признан «Лучшим банком для инвесторов» в 2024 году в рамках ежегодной Национальной банковской премии! «Цифра банк» побеждает в номинации «Лучший банк для инвесторов» второй год подряд, подтверждая свое лидерство в сфере банкинга для частных инвестиций.

Национальная банковская премия является одной из наиболее авторитетных премий на банковском рынке. Премия была учреждена в 2005 году Ассоциацией российских банков и Национальным банковским журналом NBJ и является профессиональной наградой, которой отмечаются успехи банков и компаний, работающих на финансовом рынке России.

«Цифра банк» много лет работает в сфере частных инвестиций в России, развивая и усовершенствуя это одно из приоритетных направлений своего бизнеса. Мы, как никто на рынке, знаем потребности своих клиентов, быстро реагируем на их запросы, совершенствуем свои сервисы и мобильное приложение в рамках стратегии по цифровизации. При этом мы активно развиваем и расширяем линейку новых продуктов, сервисов и услуг, которые пользуются все большей популярностью у клиентов», - говорит Председатель правления «Цифра банк» Полина Карпенко.

Определение победителей и лауреатов Национальной банковской премии проводится с помощью открытого интернет-голосования. Окончательные итоги подводит Экспертный совет Премии. Награду символизирует статуэтка крылатого льва, прообразом которого стали скульптуры грифонов — стражей сокровищ, украшающих знаменитый Банковский мост в Санкт-Петербурге.