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«Цифра банк» запустил вклад «Ключевой-Прайвет» с плавающей ставкой до 25%

«Цифра банк» с 12 декабря 2024 года предлагает открыть новый вклад «Ключевой-Прайвет» в рублях клиентам физическим лицам, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING.

Процентная ставка по вкладу «Ключевой-Прайвет» привязана к ключевой ставке Банка России и составляет Ключевая ставка Банка России – (минус) 0,9 п.п.

Проценты выплачиваются ежемесячно с капитализацией. Минимальная сумма размещения составляет 1,5 млн рублей, максимальная— 100 млн рублей.

В случае досрочного расторжения вклада в период с 1 по 180 день, процентная ставка для клиентов, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING, составляет 10,50%. А при досрочном расторжении вклада в период с 181 по 729 день, процентная ставка для клиентов PRIVATE BANKING составляет 12,00%.

Размер минимальной ставки по вкладу составляет 10% годовых в рублях, размер максимальной ставки — 25% годовых в рублях.

С более подробной информацией об условиях вклада «Ключевой –Прайвет» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

С условиями по всем вкладам ООО «Цифра банк» можно ознакомиться по ссылке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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