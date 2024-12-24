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Отключать майнеров начали в Иркутской области

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В Иркутской области начались рейды при участии правоохранителей. Специалисты проводят осмотры организаций-майнеров, рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

«В рамках расследования уголовных дел следователи совместно с сотрудниками полиции провели осмотры хостингов. Деятельность майнинг-ферм, допустивших нарушения, приостановлена электросетевой компанией до внесения сведений о них в реестр», – говорится в сообщении.

Подобные проверки будут проводиться на регулярной основе. 

Напомним, в соответствии с постановлением правительства России ИП и юрлицам майнинговую деятельность нужно регистрировать. Физлица могут добывать криптовалюту без включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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