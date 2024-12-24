Отключать майнеров начали в Иркутской области

В Иркутской области начались рейды при участии правоохранителей. Специалисты проводят осмотры организаций-майнеров, рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

«В рамках расследования уголовных дел следователи совместно с сотрудниками полиции провели осмотры хостингов. Деятельность майнинг-ферм, допустивших нарушения, приостановлена электросетевой компанией до внесения сведений о них в реестр», – говорится в сообщении.

Подобные проверки будут проводиться на регулярной основе.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства России ИП и юрлицам майнинговую деятельность нужно регистрировать. Физлица могут добывать криптовалюту без включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления.