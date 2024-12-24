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Проекты из Иркутской области выиграли 69 млн рублей на реализацию

Более 69 млн рублей выиграли 18 проектов из Иркутской области. Они стали победителями грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Всего было рассмотрено 137 заявок из Приангарья. Среди чемпионов – девять некоммерческих, четыре коммерческие организации и пять муниципальных учреждений. В дополнение к выигранным средствам проекты получат софинансирование на общую сумму свыше 87 млн рублей.

В частности, получены деньги на проведение Всероссийского молодежного фестиваля-форума «Ангара-Джаз», Международного театрального фестиваля современной драматургии имени Александра Вампилова, на подготовку к 9 Мая премьеры первого музыкального спектакля по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые», а также фестиваля «Песни Великой Победы!».

Кроме того, состоятся Международный фестиваль-симпозиум ледовой скульптуры Olkhon Ice Fest, первый фестиваль стрит-арта «КартАрт» в Шелеховском районе, фестиваль татарской культуры в Заларинском районе, будет реализован проект «Люди Большой реки» по популяризации культуры ангарских старожилов. Также создадут альманах из четырех документальных фильмов о предпринимателях Сибири и многое другое.

В этом году Иркутская область вошла в первую десятку по сумме привлеченных грантовых средств наряду с Московской, Свердловской, Самарской областями. В Сибирском федеральном округе регион занимает вторую строчку по этому показателю, уступив только Новосибирской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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