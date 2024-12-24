Оклады бюджетников Иркутской области с 1 января вырастут на 4,5%

С 1 января 2025 года оклады работников бюджетной сферы в Иркутской области вырастут на 4,5%. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Константин Зайцев, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Это произошло после прямой линии губернатора, по итогам которой Игорь Кобзев дал поручение правительству провести мониторинг уровня оплаты труда в данной сфере и принять меры по недопущению его снижения.

«По итогам 9 месяцев 2024 года средняя заработная плата работников учреждений бюджетной сферы сложилась на уровне 60,9 тыс. рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 116,4%, что выше роста индекса потребительских цен за аналогичный период –109,3%», – пояснили власти.

Повышение заработной платы удалось обеспечить за счет ежегодного роста МРОТ с учетом квалификации работников, реализации «майских» Указов президента РФ, индексации размеров должностных окладов и совершенствования структуры фонда оплаты труда за счет увеличения гарантированной части заработной платы.

Наибольший рост средней заработной платы по итогам 11 месяцев 2024 года отмечен в учреждениях образования и молодежной политики – 119-120%, физической культуры и спорта – 118%, культуры – 117%, здравоохранения – 116%.

Фонд оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы Приангарья вырос за последние пять лет в 1,5 раза.