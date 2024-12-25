Цены на столичную недвижимость могут упасть на 20%: главное к утру

Пока вы спали, к текущему утру стало известно, что крупные банки начали снижать ставки по вкладам, Центробанк будет контролировать переводы россиян, цены на столичную недвижимость могут существенно сократиться, а в Иркутской области стали отключать майнеров. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Переводы под контролем

Банк России совместно с Росфинмониторингом, финансовыми организациями и экспертами приступил к разработке специализированной платформы, с помощью которой планируется следить за переводами граждан. Это поможет выявлять подозрительные операции так называемых дропперов, которые предоставляют свои карты для обналичивания заработков теневого бизнеса. Активность таких клиентов планируется блокировать, а в перспективе снизить их возможности в целом.

Ставки по вкладам сократились

После решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% крупные банки стали снижать ставки по некоторым сберегательным продуктам: это сделали уже несколько финансовых организаций. В среднем значения упали на 0,4-2 процентных пункта, до 22-24%. При этом некоторые банки пока не планируют снижение, несмотря на решение регулятора.

Столичная недвижимость может подешеветь

Аналитики прогнозируют на 2025 год серьезное сокращение стоимости столичной недвижимости в новостройках: она может подешеветь на 10-20%. Предположительно, снижение будет зависеть, в первую очередь, от банка, где застройщики получат проектное финансирование. В особенности падение цен может быть замечено в Москве и Подмосковье, где идет активное возведение новых домов.

Иркутские бюджетники станут богаче

В Иркутской области с 1 января вырастут зарплаты бюджетников – на 4,5%. Это произошло после прямой линии губернатора, по итогам которой Игорь Кобзев дал поручение правительству провести мониторинг уровня оплаты труда в данной сфере и принять меры по недопущению его снижения. В этом году работники бюджетной сферы в среднем получали 60,9 тыс. рублей.

Майнеров начали отключать

В соответствии с постановлением правительства России теперь ИП и юрлицам майнинговую деятельность нужно в обязательном порядке регистрировать. Для контроля исполнения законодательства в Иркутской области начались рейды при участии правоохранителей. Они проводят осмотры организаций-майнеров. Деятельность нарушителей приостанавливают до внесения сведений в реестр.