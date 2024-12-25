Газпром ожидает рекордных результатов по ключевым показателям в 2024 году

Заместитель председателя правления Газпрома Фамил Садыгов заявил о том, что по итогам 2024 года компания продемонстрирует высокие показатели по ряду ключевых финансовых метрик. В частности:

- Ожидается, что поступления от продажи газа достигнут отметки в 4,6 трлн рублей, что превышает первоначальный финансовый план на 155 млрд рублей.

- Прогнозируемый показатель EBITDA группы может составить свыше 2,8 трлн рублей, что станет одним из лучших результатов в истории компании.

Кроме того, Садыгов отметил снижение уровня долговой нагрузки по показателю чистый долг/EBITDA до 2,1 к концу 2024 года. Также был утверждён объем финансирования инвестиционной программы в размере 1,52 трлн рублей.

При формировании бюджета на 2025 год компания учла прогнозы макроэкономических показателей Министерства экономического развития РФ. Что касается экспортных цен на газ, то они были заложены ниже текущих рыночных котировок в Европе и Азии, а также средних цен 2024 года. Этот подход обеспечит достижение поставленных целей даже в условиях неблагоприятной ценовой ситуации. Кроме того, в 2025 году Газпром планирует продолжить жёсткий контроль над операционными расходами.