Канал поставки запрещенных веществ закрыли в Приангарье: изъято 4,3 млн рублей

Канал поставки запрещенных веществ из Красноярского края в город Усть-Кут Иркутской области пресекли правоохранители. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По версии полиции, организатором криминального бизнеса является 65-летний житель ближнего зарубежья. Предварительно установлено, что совместно с 23-летним подельником он приобретал наркотик в Красноярском крае и затем сбывал в придорожном кафе, принадлежащем одному из предполагаемых преступников, в Усть-Куте.

По месту жительства организатора и в его автомобиле полицейские обнаружили и изъяли порядка 1,3 кг наркотических веществ, а также около 4,3 миллиона рублей наличными.

Расследование дела продолжается.