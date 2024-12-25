Иркутянин выплатил долг, чтобы не лишиться права выезжать за границу

В Иркутске 55-летний местный житель не платил средства по административным штрафам и накопил долг. Чтобы побудить сибиряка вернуть деньги, приставы ввели ограничительные меры, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Известно, что мужчина не оплатил 55 административных штрафов ГИБДД на общую сумму 22,5 тысячи рублей. Поскольку должник уклонялся от уплаты этой суммы, ему пояснили, что планируется предпринять меры: ограничить право выезда за границу. Чтобы не лишиться такой возможности, мужчина вернул средства , а также исполнительский сбор в размере 54 тысяч рублей.

Еще один должник, который игнорировал 73 административных штрафа ГИБДД на общую на сумму 43 тысячи рублей, вернул средства после объявления его в исполнительский розыск. Кроме того, он оплатил исполнительский сбор в размере 72 тысяч рублей.