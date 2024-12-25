Новости

Центр "Мой бизнес"
«Результатами довольны». Руслан Ситников – о поддержке предпринимателей и работе Центра «Мой бизнес»
Диляра Окладникова, Центр «Мой бизнес»: «Меры поддержки нужны предпринимателям»
Слово предпринимателям
Все материалы сюжета

Иркутянин выплатил долг, чтобы не лишиться права выезжать за границу

В Иркутске 55-летний местный житель не платил средства по административным штрафам и накопил долг. Чтобы побудить сибиряка вернуть деньги, приставы ввели ограничительные меры, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Известно, что мужчина не оплатил 55 административных штрафов ГИБДД на общую сумму 22,5 тысячи рублей. Поскольку должник уклонялся от уплаты этой суммы, ему пояснили, что планируется предпринять меры: ограничить право выезда за границу. Чтобы не лишиться такой возможности, мужчина вернул средства , а также исполнительский сбор в размере 54 тысяч рублей.

Еще один должник, который игнорировал 73 административных штрафа ГИБДД на общую на сумму 43 тысячи рублей, вернул средства после объявления его в исполнительский розыск. Кроме того, он оплатил исполнительский сбор в размере 72 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Окулария и Центр зрения, Иркутск
Бренд с берегов Байкала
«Mercedes на региональном рынке оптики». За что иркутяне ценят бутик-оптику Ocularia
Очки на все времена. Советы оптического стилиста о том, как оставаться в тренде в наступающем году
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес