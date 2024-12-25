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Телефонный мошенник вернет деньги, похищенные у жителя Иркутска

В Иркутске вернут деньги пенсионеру, который стал жертвой мошенника. Этого удалось добиться через суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что аферист ввел мужчину в заблуждение. Он убедил сибиряка в необходимости снять 350 тысяч рублей и перевести на «безопасный счет» в связи с мошеннической атакой. Во время расследования установили, что средства были перечислены на счет жителя Пермской области.

В соответствии с решением суда ущерб будет взыскан с пермяка и возвращен потерпевшему.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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