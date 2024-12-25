Спрос на логистику вырос в Иркутской области из-за федеральных маркетплейсов

На фоне развития онлайн-ритейла в регионах, в том числе в Иркутской области, повысилась востребованность логистических услуг. Об этом в интервью SIA.RU рассказал основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров.

«Транспорт и логистика чувствуют себя хорошо. Чем больше растут маркетплейсы, тем больше они пользуются услугами официальных крупных перевозчиков. Поэтому объем перевозок у консолидированных компаний растет, у нас – в том числе. Приход федеральных торговых сетей в регионы тоже нам на руку», – пояснил собеседник агентства.

Он пояснил, что из-за низкой плотности населения в Сибири и огромных расстояний федеральным компаниям невыгодно держать здесь свой транспорт. Потому они везут товар вагонах, которые разгружают местные логистические организации и развозят по городам.

По данным эксперта, экспансия федеральных ритейлеров в Восточную Сибирь только начинается: количество и масштаб сетей будет расти, а с ними и объемы перевозок.

Подробности – в нашем интервью.