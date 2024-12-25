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«Результатами довольны». Руслан Ситников – о поддержке предпринимателей и работе Центра «Мой бизнес»
Диляра Окладникова, Центр «Мой бизнес»: «Меры поддержки нужны предпринимателям»
Слово предпринимателям
Сбер открыл новогоднюю фотозону в Иркутске
/ Сибирское Информационное Агентство /
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