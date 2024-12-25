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Сбер открыл новогоднюю фотозону в Иркутске

Композиция из огоньков на пряничном домике и надписью «Воплощай мечты» появилась на Нижней Набережной.

В Иркутске на Нижней Набережной, 10 появилась атмосферная новогодняя фотозона

«Можно фотографироваться на фоне веселых огоньков, пряничного домика и на скамейке», – сообщили в банке.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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