Проект, посвященный 70-летию с начала строительства Братской ГЭС, выпустили Эн+ и Библиотека им. Н.А. Некрасова

Российский энергохолдинг Эн+ совместно с Московской Библиотекой им. Н.А. Некрасова запустили специальный проект, посвященный 70-летию с начала строительства Братской ГЭС. В основе проекта – большое исследование источников и литературы, посвященных стройке-подвигу, и десятки интервью с ветеранами и действующими сотрудниками ГЭС.

Результатом взаимодействия стал сайт, созданный на базе электронной библиотеки и культурологического медиа «Электронекрасовка». На сайте, посвященном грандиозной истории строительства одной из самых больших в мире гидроэлектростанций в 1954–1967 годах, размещены информационные материалы в различных форматах:

подкаст «Полюс мужества», из которого слушатели смогут узнать об основных этапах строительства и главные героях тех эпохальных событий, о культурной жизни Братска того времени и услышать голоса первостроителей;

хронику строительства Братской ГЭС с основными вехами и архивными фотоматериалами;

полные версии интервью с воспоминаниями о стройке братчан и ветеранов ГЭС;

оцифрованные книги о Братске и Братской ГЭС, от сборников песен и фотоальбомов до сборников документов и материалов;

видеоархив с хроникой и фильмами Виктора Залетаева о Братске, братчанах и культурной жизни города из личного семейного архива, который публикуется впервые;

плейлист с песнями Николая Добронравова, Сергея Гребенникова и Александры Пахмутовой, созданными после поездок в Братск.

В следующем году в рамках проекта будут выпущены дополнительные эпизоды подкаста с рассказами и очерками сибирских писателей о Братской ГЭС и первостроителях.

Подкаст доступен на всех основных аудиоплатформах. В записи подкаста принимали участие выпускники Школы-студии МХАТ, мастерской Виктора Рыжакова.

Эн+ на протяжение многих лет поддерживает ряд крупных культурных проектов. Основатель компании Олег Дерипаска не раз говорил о необходимости развития культурной составляющей в городах ответственности компании. Чтобы напомнить о значимости озера Байкал, важности сохранения его уникальной экологии и биоразнообразия Эн+ поддержал фестивали «Балет на Байкале» и «Джаз на Байкале». Компания также провела фестивали «Энергия+» и «Еда+» в Братске, Иркутске, Дивногорске и Нижнем Новгороде.