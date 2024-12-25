T2 дарит скидки на зимние развлечения в Иркутске и Братске

T2 совместно с партнерами запустил зимнюю волну выгодных предложений. Для клиентов компании действуют скидки на подъёмник ГЛК «БайкалГора» в Листвянке и «Гора Пихтовая» в Братске, а в кафе DoSki на «БайкалГоре» можно получить кофе со скидкой.

На двух горнолыжных курортах Иркутской области начали действовать специальные условия для абонентов t2. В рамках программы лояльности «Больше» любители активного зимнего отдыха могут приобрести ски-пасс или экскурсионный билет с выгодой 20% на ГЛК «БайкалГора» в Листвянке. Там же можно согреться кофе со скидкой 30% - предложениe действует в расположенном возле подъемника кафе DoSki.

Оценить качество снежного покрова на трассах, сэкономив на подъемнике, клиенты t2 могут и на «Горе Пихтовой» в Братске. Каждому абоненту доступна скидка 30%.

Получить промокоды можно в разделе «Больше» мобильного приложения t2 или на сайте. Для этого достаточно выбрать бонус, кликнуть по кнопке «Получить скидку», дождаться SMS с кодом и предъявить его в кассе перед оплатой.

Акции на «БайкалГоре» действуют до 1 февраля 2025 года, на «Горе Пихтовой» - до 1 апреля 2025 года. Клиенты могут получать один промокод каждую неделю.

Оператор t2 заранее подготовил сеть к сезону и увеличил пропускную способность сети в местах зимнего отдыха иркутян. В частности, быстрый интернет и устойчивая голосовая связь будут доступны на территории популярных горнолыжных комплексов Иркутской области, на городских набережных, стадионах и катках, а также на Камне Черского в Листвянке, откуда открываются красивые виды на Байкал, исток Ангары и мыс Баранчик.