1,5 млн автокредитов выдали российские банки с начала года

В январе-ноябре 2024 года было выдано 1 501,6 тыс. автокредитов или на 67,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе-ноябре 2023 года – 897,6 тыс. ед. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Столь существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в 2023 году.

Стоит также отметить, что в январе-ноябре 2024 года было выдано автокредитов на сумму 2 150,3 млрд руб., что на 62,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-ноябре 2023 года – 1 323,1 млрд руб.).

«Такая динамика роста выдачи автокредитов по сравнению с прошлым годом объясняется, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом после «рекордных» выдач марта-сентября текущего года, в октябре-ноябре выдача автокредитов ощутимо упала. Таким образом, после введения в середине 2024 года макропруденциальных ограничений в автокредитовании, сокращение выдачи в данном сегменте существенно ускорилось. И во многом это связано с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики. Другими факторами падения выдачи автокредитов в последние месяцы стали рост утилизационного сбора и рыночных ставок».