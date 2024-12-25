Составлен рейтинг поставщиков какао-бобов в Россию

Россельхозбанк выяснил, что в первую тройку поставщиков главного ингредиента для горячего шоколада – какао-бобов – входят Кот-д'Ивуар, Эквадор и Гвинея, а само количество государств-импортеров за год выросло на 16% до 28. Напиток становится особенно популярным в декабре.

«Мы видим высокий спрос на горячий шоколад в России. Исследования рынка показывают, что потребление этого напитка может вырасти на еще 10-15%. Драйверами могут стать новые продукты на основе какао – бобов из органических и специальных сортов, которые привлекут внимание потребителей. В связи с этим, Россия расширила список государств, откуда осуществляются поставки какао-бобов. За год это показать вырос до 28 стран», – отметила эксперт Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Екатерина Винокурова.

Первое место по объему поставок в 2024 году все еще занимает Кот-д'Ивуар с долей около 60%, что на 26 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. Это объясняется расширением списка импортеров и переориентацией поставок. Кот-д'Ивуар – мировой лидер по выращиванию какао-бобов, на эту страну приходится около половины всего производства на планете. Считается, что какао-бобы из этого государства отличаются изысканным вкусом.

На втором месте Эквадор – 13,7%, третьей стала Гвинея – 7,8%.

«Вкус какао-бобов напрямую зависит от состава почвы, на которой они выросли. Например, эквадорские какао-бобы характеризуются сладостью с заметными фруктовыми нотами. Таким образом, у россиян сейчас почти три десятка вариантов, как придать горячему шоколаду уникальный вкус», – добавила Екатерина Винокурова.

По словам эксперта, с 2020 года мировой рынок горячего шоколада растет со среднегодовым темпом 5-7% в год, что в целом соответствует и ситуации в России.