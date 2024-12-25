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10-балльные пробки сковали Иркутск

Иркутск вечером сковали пробки. Они оцениваются в 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Самая напряженная ситуация – в центре города. Больше всего скорость снижена на Чкалова, Полины Осипенко, Ленина, Марата, Карла Маркса, Партизанской, Карла Либкнехта, Култукской, Мира, Генерала Доватора, Пискунова, бульваре Гагарина, Байкальском кольце.

Чуть лучше ситуация, но все равно медленное движение на Боткина, 2-й Железнодорожной, Советской, Красноярской, проспекте Маршала Жукова, Рабочей, Сурикова, Олега Кошевого, Фаворского, Лермонтова.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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