ВТБ расширил офисную сеть на все регионы России

ВТБ начал обслуживать клиентов в Херсонской области, Республиках Ингушетия и Тыва. Теперь банк представлен во всех субъектах страны. С начала года география офисной сети ВТБ выросла с 79 до 89 регионов.

Банк планомерно расширяет офисную сеть, открывая отделения в регионах, где ранее не был представлен и к концу 2024 года выполнил цель по выходу во все субъекты РФ. С начала года офисы ВТБ открылись в республиках Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Крым, Тыва, Ингушетия, Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской, Херсонской областях, а также в городе федерального значения – Севастополе. Всего сеть выросла более чем на 370 офисов и превысила 1,6 тыс. отделений.

Охват офисной сети превышает 70 млн человек. Значительное укрепление инфраструктуры ВТБ происходит на фоне интеграции крупных федеральных банков «Открытие», РНКБ, а затем и «Почта Банка».

В начале декабря ВТБ открыл офисы в Луганске, Донецке и Мариуполе. Всего в новых российских регионах работает 6 отделений банка, а в следующем году их число увеличится примерно в четыре раза. Новые точки обслуживания в Херсонской области открылись в Скадовске и Геническе, они работают на территории городских МФЦ.