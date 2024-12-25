В Иркутской области поймали ОПГ, которая массово обворовывала майнеров

Членов организованной преступной группы поймали в Иркутской области. Их заподозрили в похищении оборудования у майнеров на территории Шелеховского района, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с мая по октябрь 2021 года пятеро мужчин с криминальным опытом объединились в преступную группу для совместных краж майнингового оборудования.

«Соучастники тщательно планировали преступления, тайно проникали на территории частных усадеб, используя тканевые перчатки, маски и балаклавы для конспирации, монтировки и болгарку для взлома дверей», – пояснили в надзорном ведомстве.

В частности, по данным правоохранителей, в октябре 2021 года мужчины проникли на охраняемую территорию в селе Введенщина, отравили собаку, избили и закрыли в вагончике сторожа, после чего украли из гаража «машинки» для добычи криптовалюты на общую сумму более 2,2 млн рублей.

Также от действий преступников пострадали четыре жителя сел Моты, Большой Луг, Введенщина, поселка Чистые Ключи. Ущерб составил более 3,7 млн рублей. Часть оборудования удалось изъять и вернуть потерпевшим.

Мужчин будут судить за кражу, разбой и жестокое обращение с животным из корыстных побуждений, повлекшее его гибель.