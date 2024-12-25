Усольчанка вложила 1,5 млн рублей в несуществующий фьючерс на какао-бобы

45-летняя работница хлебопекарного производства из Усольского района стала жертвой мошенников. Они убедили женщину вложить деньги в вымышленную ценную бумагу, сообщили в пресс-службе полиции Иркутской области.

По данным правоохранителей, сибирячка увидела рекламный ролик биржевой площадки в соцсетях, после чего перешла по ссылке и оставила заявку. Вскоре с ней связался «менеджер инвестиционной фирмы» и убедил внести первоначальный взнос для торговли какао-бобами.

Женщина перевела на указанный им счет 10,5 тысячи рублей. После для увеличения доходов ей предложили оформить кредит. Поскольку кредитная история усольчанки была плохой, она привлекла к дистанционному заработку родственников.

Племянники оформили займы почти на 1,5 млн рублей и перечислили женщине деньги. Сибирячка думала, что вложила средства во фьючерс на какао-бобы, и ждала заработка больше 2 месяцев. Ничего не получив, усольчанка осознала, что стала жертвой аферистов.