Фильм про Ольхон сняли в Иркутской области: показы состоятся прямо на острове

В Иркутской области сняли новый фильм под названием «730 квадратных километров». Он посвящен острову Ольхон и местным жителям, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Накануне состоялся закрытый показ, который посетили люди, причастные к созданию ленты. Кроме того, запланированы бесплатные сеансы на большом экране: их смогут увидеть гости Ольхона в феврале 2025 года. О месте и времени обещают сообщить дополнительно. Также фильм есть в открытом доступе в Сети.

Документальное кино сняла команда из Иркутска Metrika Production. Его героями стали главный шаман острова Александр Сонголов, хранитель музея Юлия Мушинская, художник-скульптор Александр Парфенов, экскурсовод Сергей Растовцев и другие. Люди в кадре поделились своими историями про Ольхон. Длительность картины – около 56 минут.