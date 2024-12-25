25-метровый бассейн открыли в Иркутском суворовском военном училище

В Иркутском суворовском военном училище ввели в эксплуатацию бассейн и новый комплекс для дополнительного образования. С открытием этих объектов полностью закончены работы по созданию большого комплекса образовательного учреждения, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Бассейн представляет собой чашу на четыре дорожки по 25 метров, разминочный зал, душевые и раздевалки. В нем будут проходить как плановые занятия с суворовцами, так и занятия сборной училища по плаванию. Кроме того, мы сможем проводить различные соревнования, в том числе международного уровня», – пояснил глава региона.

В новом корпусе предусмотрены помещения для дополнительного образования. В комплексе обустроены большой спортивный зал, тренажерный зал и зал борьбы. Кроме того, оборудованы помещения для занятий киберспортом, авиамоделированием, музыкой и хореографией. Также имеется своя телестудия и тир. Комплекс соединен теплым переходом со спальным корпусом училища.